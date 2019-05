Altijd een opgeladen telefoon: dit zijn de beste powerbanks

Vodafone ontdekte ‘achter­deur­tje’ bij Huawei

12:47 Vodafone vond tien jaar geleden voor het eerst zwakheden in apparatuur van Huawei. In 2009 en 2012 ontdekte de telecomaanbieder in Italië dat het Chinese bedrijf ‘achterdeurtjes’ in onder andere internetrouters had gebouwd.