‘Amazon-medewerkers luisteren gesprekken af met spraakassistent Alexa’

Daarbij krijgen die medewerkers van alles te horen, van mensen die vals zingen in de douche tot geluiden die wijzen op aanranding en kinderen die om hulp schreeuwen. Amazon grijpt in zulke situaties niet in, omdat het bedrijf het volgens de medewerkers niet als zijn taak ziet om dat te doen. De medewerkers praten er naar eigen zeggen wel over in een interne chatbox.