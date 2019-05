Amazon-topman presenteert maanlander: ‘Ditmaal blijven we daar’

De rijkste man ter wereld, met een vermogen van meer dan honderd miljard dollar, vertelde op een conferentie in Washington dat hij grootse plannen heeft. De lander is ontworpen om astronauten, voertuigen en andere grote ladingen naar de maan te vervoeren en moet in 2024 op de maan komen.



Maar daar laat hij het niet bij. Bezos ziet dit project als een begin van de bouw van een enorme infrastructuur in de ruimte. Hij wil dat miljoenen mensen toegang krijgen tot de ruimtevaart. De grondstoffen en ruimte op de aarde zijn beperkt en daarom is het noodzakelijk om de ruimte in te gaan, vindt de ondernemer. ,,Het zonnestelsel biedt ruimte voor een biljoen mensen. Bedenk hoe ongelooflijk en dynamisch de beschaving zal zijn als er duizend Mozarts en duizend Einsteins rondlopen’’, beredeneert Bezos.



De Amerikaan financiert zijn project door elk jaar een miljard dollar aan aandelen van zijn Amazon-webwinkel te verkopen en dit geld in Blue Origin te stoppen.