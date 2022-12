Amerikaanse Senaat unaniem: ambtenaren mogen geen TikTok meer op hun telefoon hebben

Het voorstel moet nog wel langs het Huis van Afgevaardigden voordat de wet daadwerkelijk van kracht is.

Er is veel vrees in de Verenigde Staten dat TikTok en moedermaatschappij ByteDance informatie van Amerikaanse gebruikers zouden kunnen delen met Chinese autoriteiten. FBI-directeur Christopher Wray waarschuwde vorige maand al dat Chinese bedrijven bij wet verplicht zijn om, als de Chinese overheid dat wil, informatie te delen.

De Amerikaanse regering heeft al geprobeerd een overeenkomst te sluiten met TikTok. Die moest voor extra veiligheidswaarborgen zorgen voor de opslag van gebruikersgegevens, melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Die overeenkomst is mislukt nadat het ministerie van Justitie deze had tegengehouden. Ook is het maar de vraag in hoeverre de overeenkomst de data van Amerikaanse gebruikers daadwerkelijk kan beschermen tegen misbruik.

Ook zorgen in Nederland

Ook in Nederland is het kabinet bezorgd over de manier waarop TikTok met gegevens van gebruikers omgaat en mogelijk doorsluist naar de Chinese overheid. Staatssecretaris van Digitalisering Alexandra van Huffelen wil een onderzoek starten.

,,Socialemediaplatforms, en dus ook TikTok, moeten zich houden aan de regels die we in Nederland hebben,” zegt Van Huffelen. ,,Ik vind het zorgelijk om te zien wat ik hoor over dit platform. Ik denk dat we ook goed moeten onderzoeken wat er precies aan de hand is, en aan de hand daarvan wat we moeten doen.”

In Nederland gelden privacyafspraken die stellen dat gegevens niet zomaar met iedereen gedeeld mogen worden. Ook mag een socialemediaplatform als TikTok niet zomaar alles verzamelen, bewaren en doorgeven. Uit eerder onderzoek is gebleken dat dat niet altijd op de goede manier gebeurt.

