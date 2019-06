‘Angstaanjagende’ naaktfoto-app offline: Te grote kans op misbruik

Oppo onthult ’s werelds eerste ‘onzichtba­re’ selfiecame­ra

27 juni Oppo demonstreert deze week voor het eerst een selfiecamera die onder het scherm van een smartphone is verwerkt. Dat betekent dat de lens niet zichtbaar is. De technologie zou ‘in de nabije toekomst’ worden gelanceerd in een nieuwe telefoon van de Chinese fabrikant.