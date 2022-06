Anonieme nummers blokkeren? Zo doe je dat

Word je om de haverklap gebeld door verkopers of potentiële oplichters? Zo blokkeer je inkomende oproepen van onbekende of anonieme bellers.

Als je anoniem gebeld wordt, dan is er geen nummerherkenning. Je ziet vaak het woord ‘anoniem’ op het scherm van je smartphone staan. Overheidsinstanties en zorgverleners bellen regelmatig anoniem, omdat ze niet willen dat je dat nummer terugbelt.

Ook oplichters gaan vaak anoniem te werk. Deze anonieme telefoontjes kunnen al snel vervelend worden, omdat je er in eerste instantie weinig aan kunt doen. Er wordt namelijk geen nummer weergegeven om te blokkeren.

Een onbekend nummer is wel zichtbaar als je gebeld wordt. Dit nummer staat echter niet in je contactenlijst. Ook heb je dit nummer zelf nooit gebeld. Het is mogelijk om ongewenste, onbekende nummers een voor een te blokkeren, maar er zijn ook manieren om direct af te rekenen met deze inkomende telefoontjes.

Zo zet je anonieme belletjes uit op iPhone

Op je iPhone kun je instellen dat je geen meldingen van oproepen van onbekende nummers krijgt. Dit is alleen mogelijk als je toestel over het besturingssysteem iOS 13 of nieuwer beschikt.

Open de instellingen van je iPhone en scrol naar beneden tot je ‘Telefoon’ tegenkomt. Selecteer dit menu. Relatief onderaan vind je de optie ‘Houd onbekende bellers stil’.

Wat belangrijk is om te weten, is dat er niet alleen oproepen van anonieme bellers worden geblokkeerd. Ook bij oproepen van nummers die je nooit eerder hebt gebeld, ontvang je geen melding meer.

Je krijgt enkel nog oproepen te zien van contactpersonen en personen die je eerder hebt gebeld. Dat zijn telefoonnummers die in je Contacten-app staan en nummers die voorkomen in je Berichten- of Mail-app.

Daarnaast komt het vaak voor dat overheidsinstanties en ziekenhuizen met een anoniem nummer bellen. Het zou zomaar eens kunnen dat je op deze wijze een belangrijke uitslag van een onderzoek misloopt. Over het algemeen wordt er bij belangrijke telefoontjes je voicemail ingesproken. Daar krijg je wel een melding van.

Maak je je zorgen over je privacy? Dit zijn een paar tips om veiliger te internetten.

Blokkeren gesprekken op Android

Ook op Android-toestellen is het mogelijk om inkomende gesprekken van onbekende nummers te blokkeren. Bij toestellen van sommige merken werkt deze optie echter niet.

Zo stel je het in: ga naar de Telefoon-app en druk bovenaan op de de drie puntjes boven elkaar. Open de ‘Instellingen’ en navigeer naar ‘Geblokkeerde nummers’. Schakel vervolgens ‘Onbekend’ in.

Je kunt hierna nog wel gebeld worden door nummers die niet in je contacten staan. Alleen anonieme nummers en niet-geïdentificeerde nummers worden geblokkeerd.

Externe apps tegen spam

Er bestaan (gratis) apps van derden waarmee spamgesprekken worden gedetecteerd en geblokkeerd. Let op: vaak moet je je registreren met je telefoonnummer om gebruik te kunnen maken van dergelijke apps. Het is daarnaast mogelijk dat deze apps data uit je contactgegevens verzamelen. Denk er dus goed over na of je deze wilt installeren.

Bedrijven moeten toestemming vragen om te bellen

In het verleden kon je je telefoonnummer registreren in het Bel-me-niet Register om te voorkomen dat je door bedrijven wordt gebeld. Dit register is niet meer actief. Sinds 1 juli 2021 is de Telecommunicatiewet gewijzigd.

Bedrijven mogen je enkel bellen als je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of als je klant bent (geweest) van het bedrijf. Ook als je klant bent, moet het bedrijf vooraf hebben aangegeven dat het je kan bellen. Een bedrijf moet jou bovendien de kans geven om bezwaar te maken. Verder moet het telefoongesprek gaan over een product of dienst dat lijkt op wat je eerder hebt gekocht.

Wil je niet meer gebeld worden door een bedrijf, dan kun je je beroepen op het recht van verzet. Hierbij laat je weten dat je niet meer gebeld wilt worden door het bedrijf.

Als een bedrijf toch belt zonder jouw toestemming, dan kun je een melding maken bij ConsuWijzer van de Autoriteit Consument & Markt. De ACM kan een onderzoek instellen en het bedrijf eventueel een boete opleggen.

Vraag je provider om hulp

Heb je het idee dat je gestalkt wordt? Je kunt in dat geval bij je provider aankloppen. Aan de hand van de data en tijden waarop je gebeld bent door een anoniem nummer kan de provider de gegevens van de stalker opsporen. Jouw provider kan dan contact opnemen met de provider van degene die jou lastigvalt of de informatie doorspelen aan de politie. Let erop dat je de inkomende telefoontjes wel moet opnemen, al kun je vervolgens gelijk weer ophangen.

