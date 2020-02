Apple betaalt Franse boete van 25 miljoen euro voor trage iPhones

Maar bepaald niet iedereen kon zich vinden in Apple’s visie. Critici vonden dat Apple gewoon klanten wilde aanzetten om een nieuw toestel aan te schaffen voor dat nodig was. Niet veel later maakte Apple het vervangen van de batterij buiten garantie zowat een jaar fors goedkoper. Nadien liet het Amerikaanse technologiebedrijf ook de keuze over het vertragen van de smartphone aan de gebruiker zelf via een optie in de instellingen van de telefoon.