Apple klaagt bedrijf met peer-logo aan: ‘Te verwarrend’

Prepear zegt met Apple te willen spreken om tot een rationele overeenstemming te komen, maar dat is volgens de ontwikkelaar niet mogelijk omdat Apple het juridisch wil uitvechten. Het bezwaar van Apple is nu beland in de fase waarin bewijsmateriaal wordt verzameld en dat is volgens de Prepear-ontwikkelaar de meest kostbare fase, met kosten die funest kunnen zijn voor het bedrijf.



De ontwikkelaars achter Prepear hebben een petitie opgezet op petitiewebsite Change.org, waarmee inmiddels ruim 27.000 handtekeningen zijn verzameld. Hierin roept de ontwikkelaar op Apple te stoppen met het ‘pesten van kleine bedrijven’ die fruitlogo’s gebruiken. ,,Het is een heuse nachtmerrie om te worden aangeklaagd door een van de grootste bedrijven op aarde, ondanks dat we weten dat we goed zitten. We snappen oprecht waarom veel kleinere bedrijven een soortgelijke strijd stoppen en toegeven aan de eisen van big tech’’, aldus de ontwikkelaar.