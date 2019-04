‘Apple komt dit jaar met twee nieuwe AirPods’

Dat voorspelt analist Ming-Chi Kuo, die zich specialiseert in nieuws rondom Apple. De twee vernieuwde AirPods zouden tussen het einde van dit jaar en het eerste kwartaal van 2020 moeten verschijnen.



Hoe onderscheiden de nieuwe oordoppen zich? Een goedkopere versie zou min of meer gelijk zijn aan de AirPods die we nu kennen, terwijl een duurdere versie een nieuw design zou hebben. Eerder gingen er al geruchten over de mogelijkheden van een eventuele nieuwe versie. Zo zouden de doppen gezondheidssensoren bevatten, waterdicht zijn en de mogelijkheid geven om omgevingsgeluid te filteren.