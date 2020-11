Apple kondigt ‘One More Thing’ persconferentie aan

Videobood­schap koning Wil­lem-Alexan­der wekt jaloezie op in Thailand

23 oktober De videoboodschap waarin koning Willem-Alexander zegt ‘spijt’ te hebben van zijn herfstvakantie in Griekenland heeft grote indruk gemaakt in Thailand. Op sociale media wordt hij ten voorbeeld gesteld aan de eigen koning Vajiralongkorn. Die is dit jaar al 277 dagen op vakantie geweest en daarmee slechts 19 dagen in eigen land.