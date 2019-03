Apple kondigt prijzige nieuwe AirPods aan met betere accu en Siri-functionaliteit

Pijnlijke fout Galaxy S10: Sensor zet constant scherm aan in broekzak

15:40 De gloednieuwe Galaxy S10 - waar je afgelopen weekend alles over kon lezen op deze site - heeft een broekzakprobleem. Het scherm gaat aan terwijl het in de broekzak zit. Gebruikers klagen over een sneller leeglopende telefoon en noodmeldingen die vanaf het lockscreen worden verstuurd. Het is onduidelijk of de fout in alle S10-toestellen zit of slechts enkele.