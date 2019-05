Apple mag aangeklaagd worden om prijzen in App Store

‘Gebruikers zijn geen klanten App Store’

Apple was tegen de uitspraak in een eerdere rechtszaak in beroep gegaan met het argument dat gebruikers van de App Store niet de klanten van Apple zijn. Volgens de verdediging van de techgigant kopen de gebruikers de apps eigenlijk van de app-ontwikkelaars. Die ontwikkelaars zouden dan weer de klanten van de App Store zijn.

Oneerlijke commissie

Spotify is van mening dat de commissie oneerlijk is. Dit is ook omdat het bedrijf niet in de App Store mag vermelden dat een abonnement ook via de eigen website af te sluiten is. Daarnaast hoeven apps die losse producten aanbieden, zoals bijvoorbeeld Uber, geen percentage aan Apple te betalen. Apple was het niet eens met Spotify. ,,Spotify verstopt financiële motieven in misleidende retoriek", was hun argument.