Apple onthult de iPhone 13 en 13 Pro, een gloednieuwe iPad mini en de Apple Watch 7

Techreus Apple heeft een reeks nieuwe producten aangekondigd, waaronder de iPhone 13 en 13 Pro. Daarnaast heeft de iPad mini voor het eerst in jaren een compleet nieuw ontwerp gekregen.

Delen per e-mail

De nieuwe gadgets werden gepresenteerd tijdens een digitale persbijeenkomst. Hier was ditmaal geen publiek bij wegens de coronamaatregelen wereldwijd.

iPhone 13 met een bekend uiterlijk

De nieuwe iPhone 13 lijkt op zijn voorganger van vorig jaar en is ditmaal verkrijgbaar in de kleuren rood, zilver, zwart, blauw en roségoud. Aan de binnenkant zit een nieuwe, snellere A15-chip die het bedrijf zelf heeft ontworpen.

De smartphone krijgt ook dit jaar een kleinere mini-variant, met een compacter scherm. Daar bestond twijfel over, want analisten zeiden dat de iPhone 12 mini slecht werd verkocht.

Volledig scherm iPhone 13. © Apple

Een nieuwe cinematische modus moet voor filmachtige beelden zorgen tijdens het opnemen van video’s. De scherptediepte wordt dynamisch aangepast op basis van wat er in het shot gebeurt.

De batterijduur is volgens Apple verbeterd: de iPhone 13 zou op een dag 2,5 uur langer meegaan dan een iPhone 12. De gebruikstijd bij de iPhone 13 mini is met 1,5 uur toegenomen.

iPhone 13 Pro

Volledig scherm iPhone 13 Pro. © Apple

Naast de iPhone 13 gaat Apple wederom een Pro-variant verkopen. Die wordt aangeboden in een nieuwe, lichtblauwe variant en heeft wederom een stevigere roestvrijstalen rand. Naast de iPhone 13 Pro wordt de grotere iPhone 13 Pro Max verkocht.

De telefoon heeft volgens Apple een nieuw, efficiënter oledscherm, met ondersteuning voor ProMotion. Hierdoor kan het beeld verversen met 120 beeldjes per seconde, wat zorgt voor vloeiendere animaties. Ook kan het beeld worden verlaagd naar 10 beeldjes per seconde voor als er weinig gebeurt, om zo je accu te sparen.

De laagste prijzen voor de eerder verschenen iPhone 12 mini.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Betere camera’s

De nieuwe telefotocamera kan tot drie keer zoomen, belooft Apple. De ultrawide-camera zou tot 92 procent beter presteren bij slechte lichtomstandigheden.

Een derde lens is in staat om macrofoto’s van zeer dichtbij te maken, zodat je bijvoorbeeld waterdruppels of grassprieten scherp kunt vastleggen. Ook hierbij zou de nachtmodus worden ondersteund voor foto’s bij weinig licht.

Ook langere accuduur

Ook bij de iPhone 13 Pro is de accuduur verbeterd: 1,5 uur langer bij de 13 Pro en 2,5 uur langer bij de 13 Pro Max, vergeleken met de toestellen van vorig jaar.

De iPhone 13 mini kost in Nederland 809 euro, gevolgd door de iPhone 13 voor 909 euro. De Pro en Pro Max gaan voor respectievelijk 1159 en 1259 euro over de toonbank. De toestellen liggen vanaf 24 september in de winkel.

Volledig scherm iPad mini. © EPA

Compleet vernieuwde iPad mini

Voor het eerst in jaren heeft de iPad mini een compleet nieuw ontwerp gekregen. De tablet heeft niet langer een homeknop onder het scherm en dunnere randen, waarmee het een kleinere variant van de recente iPad Air en iPad Pro is geworden.

De Lightning-poort onderop is vervangen voor usb-c en de selfiecamera heeft een kijkhoek van 122 graden. Tijdens het videobellen volgt speciale software je, zodat je goed ingezoomd en gecentreerd in beeld komt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De gewone iPad, Apples budgetmodel, heeft ook een nieuwe variant, waarbij vooral de de binnenkant onder handen is genomen. Deze tablet draait nu op de A13-chip die eerder in de iPhone 11 zat.

De goedkope iPad kost in Nederland 389 euro, de iPad mini 559 euro. Beide zijn tevens op 24 september verkrijgbaar.

Apple Watch met groter scherm

Volledig scherm Apple Watch Series 7 © Apple

De nieuwe Apple Watch lijkt qua ontwerp op zijn voorganger, maar heeft een groter scherm met 40 procent dunnere randen. Hierdoor is het horloge even groot gebleven, maar is het beeld gegroeid.

Het ontwerp van apps is aangepast voor het grotere scherm, waardoor bijvoorbeeld chatapps 50 procent meer tekst tonen. Het horloge heeft nu zelfs een klein toetsenbord waar je op kunt tikken of vegen.

De batterijduur is onveranderd: 18 uur op een volle accu, aldus het bedrijf. In 45 minuten is het horloge opgeladen van 0 naar 80 procent.

Het nieuwe horloge heeft nog geen exacte verkoopdatum: hij wordt ergens deze herfst verwacht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op techgebied: