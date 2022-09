Apple onthult iPhone 14, nieuwe AirPods Pro en drie nieuwe Apple Watch-horloges

De iPhone 14 heeft twee versie die ieder twee schermgroottes hebben. De gewone iPhone 14-modellen hebben dezelfde chip als in de 13 Pro vorig jaar, betere camera’s en een grotendeels onveranderd ontwerp. De telefoon kan ook via satellietnetwerken noodberichten sturen, voor als je in de wildernis problemen hebt buiten bereik van een mobiel netwerk.