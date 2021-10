Apple onthult nieuwe MacBook Pro met dunne randen en meer poorten

Dit is de kleinste upgrade die de Apple Watch ooit kreeg

Een compleet nieuwe MacBook Pro

Het scherm kan met maximaal 120 beeldjes per seconde verversen, wat zorgt voor soepelere animaties. Die technologie gebruikt Apple ook in recente iPhones en de iPad Pro.

Poorten keren terug

Een paar jaar geleden verwijderde Apple bijna alle poorten van de MacBooks, waardoor slechts usb-c overbleef. Bij de MacBook Pro krabbelt Apple terug: de laptop heeft onder andere een kaartlezer en hdmi-aansluiting. Ook terug van weggeweest is de speciale magneetlader die Apple in eerdere MacBooks gebruikte.

De aanraakbalk bovenaan het toetsenbord is tevens verwijderd, om plek te maken voor een ouderwetse rij F-knoppen. In totaal heeft de laptop vier Thunderbolt-aansluitingen.

Snellere chips gemaakt door Apple

Apples nieuwste MacBook Pro gebruikt een van twee krachtigere chips, genaamd de M1 Pro of M1 Max, gebaseerd op de M1-processor die Apple vorig jaar onthulde. De techgigant ontwerpt sinds afgelopen jaar zijn eigen laptopchips.

De M1 Pro is volgens het bedrijf krachtiger en zuiniger dan zijn voorgangers. Hij is 70 procent sneller dan de oude M1-chip. Bij grafische rekenkracht is hij dubbel zo snel. Tegelijkertijd moet hij 70 procent zuiniger zijn dan chips van concurrenten.