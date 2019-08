Apple ontslaat medewerkers die naar Siri-fragmenten luisterden

VIDEO Solar Team bereidt zich voor op vertrek naar Australië: ‘Tijdwinst boeken in de simulator’

22 augustus Racen in een autootje dat gemiddeld negentig kilometer per uur rijdt. Dat kan niet zo moeilijk zijn, denkt een buitenstaander wellicht. In de racesimulator van het bedrijf SIM blijkt dat oefenen veel tijdwinst kan opleveren.