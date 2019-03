'Apple overwoog overname Netflix of Disney voor eigen videodienst'

Apple heeft overwogen om Disney of Netflix te kopen om zo een eigen videostreamingdienst te kunnen optuigen. Dat schrijft zakenkrant The Wall Street Journal . Het bedrijf koos er uiteindelijk voor om een samenwerking aan te gaan met diverse streamingdiensten.

Het kopen van Disney of Netflix had Apple de mogelijkheid gegeven om een paar jaar geleden al te beginnen met een videostreamingdienst, in plaats van nu pas. Of Apple gesprekken is aangegaan en hoe ver die zouden zijn gekomen, vermeldt de krant niet.

Apple is, in tegenstelling tot eerdere geruchten, volgens WSJ niet van plan om eigen series en shows gratis aan te bieden als promotie voor zijn streamingdienst. Hoe veel die moeten kosten of in wat voor bundel die zitten, is onbekend. In de streamingdienst zitten volgens de zakenkrant in elk geval Starz, Showtime en HBO, voor 9,99 dollar per stuk.

Er komt ook een nieuwsabonnement, waaraan onder meer WSJ zelf mee doet, naast bladen als People Magazine en Glamour. WSJ gaat extra mensen aannemen om de sectie met algemeen nieuws te vullen voor de Apple-dienst, zo claimt het artikel.

De diensten zijn een verandering van strategie vanwege het gebrek aan groei in de omzet uit iPhones, aldus de krant. Directeur Tim Cook zou sinds 2014 hebben aangestuurd op die verandering, nadat duidelijk werd dat de groei van de iPhone zou gaan stoppen. De smartphonemarkt stopte enkele jaren geleden met groeien, terwijl er ook geen grote landen meer over zijn waar Apple zijn smartphones niet aanbiedt. Veel van de groei uit de eerste zeven jaar kwam uit de verkoop in nieuwe landen.

Apple houdt vanavond om 18.00 uur Nederlandse tijd zijn eigen evenement, waarop het vermoedelijk de nieuwe videodienst presenteert, samen met een abonnement voor het lezen van nieuwsverhalen die normaal achter een betaalmuur staan. De fabrikant kondigt daar in elk geval geen nieuwe iPads, iMacs of AirPods aan, want die heeft Apple vorige week allemaal aangekondigd.

Lees vanavond alles over de aankondigingen van Apple op deze site. Gisteren schreven we al een analyse over wat de dienst precies moet voorstellen.