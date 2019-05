Apple Pay binnenkort in Nederland beschikbaar bij ING

Het wordt in Nederland mogelijk om met Apple Pay te betalen. ING gaat de dienst binnenkort introduceren, zo maakt de bank bekend. Met de dienst kun je eenvoudig contactloos met een iPhone, Apple Watch of iPad betalen.

Door te betalen met de app is het invoeren van een pincode niet meer nodig. Met gezichtsherkenning of een vingerafdrukscan op de telefoon bevestig je de betaling, ook bedragen boven de 25 euro. Voor Android-toestellen was dit al bijna drie jaar mogelijk. Het is niet duidelijk wanneer Apple Pay beschikbaar wordt. ING belooft mensen op de hoogte te houden via social media en via de Mobiel Bankieren App.

ABN AMRO ook in gesprek

In een reactie aan deze site laat ABN AMRO weten ook in gesprek te zijn met Apple over de Apple Pay. Nederland is één van de laatste Europese landen waar Apple Pay geïntroduceerd wordt. Het is al mogelijk om met de iPhone te betalen in Duitsland, België en Groot-Brittannië. In 2014 werd de betaaldienst geïntroduceerd in de Verenigde Staten.