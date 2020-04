Apple presenteert kleinere iPhone SE van 489 euro met Touch ID

Apple geeft de nieuwe iPhone SE een behuizing die veel weg heeft van de iPhone 8. Ook heeft de iPhone SE nog een homebutton met Touch ID-vingerafdrukscanner. Bestaande hoesjes voor de iPhone 8 zijn ook geschikt voor de nieuwe iPhone SE.

De behuizing weegt 148 gram, is gemaakt van aluminium en afgewerkt met glas aan de achterkant. De iPhone SE is waterdicht volgens de ip67-classificatie. Het toestel krijgt de A13 Bionic-chip, dezelfde chip die Apple in de iPhone 11-serie stopt. Er komen versies met 64GB, 128GB en 256GB opslag.

Volledig scherm iPhone SE. © Apple Aan de achterkant zit een 12-megapixelcamera en een flitser. Apple belooft goede fotokwaliteit door de Smart HDR-functie die de A13-chip met zich meebrengt. Ook krijgt het toestel een portretmodus met ‘monocular depth sensing’. Dat is een functie om een scherptediepte-effect te maken bij foto’s van mensen. De nachtmodus die op de iPhone 11-camera’s zit ontbreekt. De iPhone SE kan filmen in 4k met 60fps en Apple claimt dat het toestel ‘filmische beeldstabilisatie’ heeft. Aan de voorkant zit een 7-megapixelcamera.

Apple maakt niet bekend wat de accucapaciteit is van de nieuwe iPhone SE, maar op de specificatiepagina staat dat de accuduur vergelijkbaar is met de iPhone 8. De accu ondersteunt snelladen en is dan in 30 minuten voor 50 procent opgeladen. Ook is er ondersteuning voor draadloos laden met Qi-opladers.

