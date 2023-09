Apple presenteert vanavond de nieuwste iPhone 15: geheime knop én universeel snoertje

Dat heeft alles te maken met nieuwe Europese wetgeving. Telefoonmakers zijn inmiddels verplicht om allemaal dezelfde USB-C-standaard te gebruiken, zodat consumenten niet meer met tien verschillende kabels voor tien apparaten hoeven rond te lopen. Voor makers van Android-telefoons een kleine moeite, zij gebruikten al jarenlang bijna allemaal USB-C. Apple was één van de enige telefoonmakers die nog zwoer bij een eigen soort kabels.

Meer Europa-concessies

Hiermee wordt waarschijnlijk een tijd ingeluid waarin Apple zich moet houden aan steeds strengere Europese regels. De kabel is als eerste aan de beurt, maar er zijn ook geluiden dat Europeanen binnenkort apps buiten de App Store op iPhones mogen installeren. Dit moet consumenten meer vrijheid geven over apps op hun apparaten, maar Apple zelf is al jaren kritisch over het idee. Officieel omdat de kans groter is dat klanten kwaadwillende software op hun toestel zetten, maar gemiste omzet zal ook een rol spelen. Apple vangt 30 procent van alle omzet uit apps geïnstalleerd via hun eigen appwinkel.

Andere wetgeving moet telefoonmakers verplichten de batterij makkelijk vervangbaar te maken - iets dat indruist tegen Apples eerdere, naadloze telefoon-ontwerpen waarbij de batterij verstopt zit op moeilijk bereikbare plekken.

Een gewone iPhone 15 en 15 Pro, maar geen mini

De nieuwe iPhone 15 komt waarschijnlijk in twee smaken: een gewone iPhone 15 en een duurdere iPhone 15 Pro met extra functionaliteit. Beide toestellen hebben daarnaast twee schermgroottes, net zoals het geval was bij eerdere iPhones in afgelopen jaren.

Grote afwezige zou dan de kleinere mini-variant zijn. Afgelopen drie jaar bood Apple een kleinere iPhone mini aan, maar die zou dit jaar definitief uit het aanbod verdwijnen.

Lichter, een langere accuduur en een extra knop

Functies die vorig jaar exclusief waren in de Pro-variant, worden dit jaar verwacht in de gewone versie van de iPhone 15. De smartphone krijgt hierdoor bijvoorbeeld een 'Dynamic Island' bovenaan het scherm - een pilvormige zwarte vlek bij de luidspreker waarop allerlei informatie getoond kan worden.

Volledig scherm Het 'Dynamic Island'. © Apple

Echt nieuwe functies worden dit jaar vooral bij de iPhone 15 Pro verwacht. Denk hierbij aan een titanium behuizing en een periscooplens op het camera-eiland. Ook zou de telefoon een extra actieknop krijgen, waar je op kunt drukken om bijvoorbeeld snel een app te starten zonder de telefoon eerst te ontgrendelen.

De iPhones worden volgens ingewijden dit jaar 10 procent lichter in gewicht, maar dat zou niet ten koste gaan van batterijduur: de accu moet het langer volhouden dan bij de iPhone 14.

Volledig scherm Een Apples Lightning-kabel (links) en een USB-C-oplader (rechts). © AFP

Nieuwe AirPods Pro en Max

Apple is al jaren bezig om zijn productaanbod langzaam naar USB-C te bewegen. Naast de iPhones werken alleen de AirPods-oordoppen dan nog met Lightning - vermoedelijk krijgen deze een update om de poort van USB-C te voorzien. Mogelijk wordt ook een nieuwe editie van de AirPods Max-koptelefoon getoond. In dit geval zou het gaan om een upgrade van de ruisonderdrukking, zodat de koptelefoon in bijvoorbeeld een vliegtuig beter externe herrie buiten houdt.

Vaak bewaart Apple zijn laptops en tablets voor een tweede, losse presenta­tie later in de herfst

Apple Watch Series 9 en Ultra 2

De Apple Watch krijgt al jarenlang zeer conservatieve updates. Qua ontwerp is het horloge nog min of meer gelijk aan de allereerste editie - iets dat bij de dit jaar verwachte Series 9 ook zo kan zijn. Anderzijds zijn er ook verhalen dat oude horlogebandjes wellicht niet meer passen op de nieuwe versie, wat zou betekenen dat de behuizing wellicht een herontwerp heeft gekregen.

De Apple Watch Ultra - Apples horloge voor extreme sporters - zou voortaan in een donkere kleurvariant worden verkocht. Deze was er tot dusver alleen in zilverkleurig titanium. Ook is het vrij forse horloge wellicht iets lichter door het gebruik van speciale, 3D-geprinte onderdelen.

Nieuwe iPads en Macs pas in oktober

Tot slot hebben veel bronnen het ook over plannen voor nieuwe iPads en Macs. De tabletreeks zou dit jaar een conservatieve update krijgen, waarbij alleen de iPad Air een nieuwe versie krijgt - Apples middenklasser in een vrij flinke lijst van iPads. Het is daarnaast wachten op Macs die Apples nog onaangekondigde, snellere M3-chip gebruiken.

De kans is groot dat die apparaten pas in oktober uit de doeken worden gedaan. Vaak bewaart Apple zijn laptops en tablets voor een tweede, losse presentatie later in de herfst. Dan hoeven ze niet te concurreren om aandacht met de iPhone, die veel belangrijker is voor de techreus.

De nieuwste iPhones worden om 19.00 uur Nederlandse tijd onthuld.

