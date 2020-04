Apple produceert binnenkort wekelijks een miljoen gezichtsmaskers in strijd tegen coronacrisis

Nieuwe smartwatch? Bij deze merken zit je altijd goed

3 april In de James Bond-film Octopussy had ’s werelds bekendste spion een horloge dat dankzij een ingebouwd televisiescherm tot de verbeelding sprak. Veertig jaar na het verschijnen van die film is de smartwatch gemeengoed: wereldwijd werden er al meer dan 100 miljoen verkocht. De keuze is zo ruim, dat het je soms duizelt. We belichten de vijf merken waarmee je altijd goed zit.