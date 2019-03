Apple stapt samen met Oprah televisiewereld in met ‘platform voor verhalenvertellers’

Vanaf het moment dat Apple-topman Tim Cook het podium in een afgeladen Steve Jobs Theater in Californië bestormde, ging het enkel over de rol die internetdiensten in ons leven hebben. Denk aan Netflix en hoe dat bedrijf de manier waarop we televisie kijken voor altijd heeft veranderd.

Volledig scherm Oprah en Cook, omhelsend. © AFP En dus kondigde het bedrijf vandaag vier diensten aan. Apple Card, een creditcard en betaalsysteem. Apple Arcade, een dienst om de beste games op de App Store gratis te spelen. Apple News+, een app zoals Blendle waarin mensen volledige tijdschriften en kranten kunnen lezen. En Apple TV+.

Over de creditcard (Apple Card) en de tijdschriften (Apple News+) hoeven we niet veel te vertellen. De creditcard van Apple komt - kijkend naar het nog altijd in ons land afwezige Apple Pay - zeer waarschijnlijk niet naar Nederland. En ook de tijdschriftenkiosk a la Blendle lanceert Apple vooralsnog alleen in de Verenigde Staten en Canada.

Bombarie

Maar dan Apple TV+, de nieuwe videostreamingdienst van Apple. Met veel bombarie en filmpjes met onder andere Steven Spielberg, JJ Abrams, Jennifer Aniston en Reese Witherspoon werd de streamingdienst gepresenteerd. Een voor een verschenen tientallen Hollywoodacteurs om hun televisieprogramma aan te kondigen. Zo maakt Steven Spielberg een serie voor het gehele gezin genaamd Amazing Stories, en maakt Friends-actrice Jennifer Aniston samen met Reese Witherspoon en Steve Carell de komische dramaserie Morning Time, over een ochtendshow-programma in de VS. Als kers op de taart verscheen talkshow-koningin Oprah Winfrey op het podium. De ‘moeder van Amerika’ gaat documentaires maken voor Apple TV+. Een over seksuele mishandeling en een over mentale ziektes, zoals depressie.

Apple TV+ wil het anders doen dan andere streamingdiensten. Het moet een platform worden voor verhalenvertellers, zegt Tim Cook. Een nieuwe manier om ervaringen te delen en verhalen te vertalen naar het scherm. ,,Ik ben nederig en enthousiast dat we deze nieuwe dingen samen kunnen doen met deze getalenteerde mensen‘’, wijzend naar de vele regisseurs en programmamakers die Apple wist te strikken.

Apple weet de nieuwe dienst met een flink blik aan ‘starpower’ natuurlijk gelikt te verkopen, maar de eerste indrukken van de dienst - die ook toegang moet geven tot programma's van bijvoorbeeld HBO en andere ‘premium’ televisie-aanbieders - zijn ook gewoon positief. Apple TV+ gaat werken op basis van een abonnement en komt in de herfst uit. Het is nog niet officieel bevestigd, maar de kans dat de dienst naar Nederland komt is bijzonder groot.