Apple verhoogt beloning voor het vinden van fout in systeem naar 1 miljoen dollar

Video Criminelen handelen op berichten­app: 'Heb je geld? Ik heb een pistool voor 3k’

10 augustus De handel in criminele diensten is toegankelijker dan ooit. Via de app Telegram kun je een dief bestellen of een pistool kopen. Verslaggever Pim Lindeman ging undercover om te ‘winkelen’. Aan de lopende band worden er harddrugs en wapens verhandeld. En wie geen zin heeft om iets zelf te regelen, plaatst gewoon een verzoekje. ‘Als je die crossmotor steelt, krijg je 2000 euro’.