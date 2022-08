Apple waarschuwt voor beveiligingslek in onder meer iPhones

Rami (33) speelde veel Flight Simulator en is nu piloot: ‘Ik wist door de game al waar alles zat’

De Nederlandse gamemaker Rami Ismail (33) is de afgelopen twee jaar helemaal verslingerd geraakt aan het vliegspel Microsoft Flight Simulator. Zijn passie voor de game leidde er zelfs toe dat hij nu piloot is geworden. ,,Ik wist precies welk metertje waar zat en wat het deed, omdat ik het al honderden uren in Flight Simulator had gedaan.”

