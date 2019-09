Area 51-vlogger maakt vierdelige serie over incident in Amerika

Het eerste deel van de serie, Storming Area 51 getiteld, staat inmiddels online. De naam van de serie verwijst naar de gelijknamige Facebookpagina, waar UFO-gelovers werden opgeroepen massaal het verboden gebied te betreden. In het eerste deel vertelt Govert dat Granzier en hij de ‘mysterieuze plek’ wilden ontdekken en daarom besloten naar Nevada af te reizen.



Volgens hem is alles wat in de media is verteld ‘heel anders dan wat er daadwerkelijk is gebeurd’. Maar wat er dan precies anders zou zijn, vertelt hij niet. Dat belooft hij in het volgende deel van de serie uit de doeken te doen, bijvoorbeeld met ‘beelden en geluidsfragmenten vanuit de gevangenis’. In het eerste deel gaat Govert vooral in op de geschiedenis van het gebied en bestaande complottheorieën.