Asus Chromebook Flip: ideale laptop om mee thuis te werken?

ReviewDe coronacrisis zorgt ervoor dat een groot deel van werkend Nederland noodgedwongen thuiszit. Een goede laptop kan helpen met de productiviteit tijdens het thuiswerken, maar kan ook gewoon erg handig zijn voor vermaak op de bank of in bed. Tweakers bekeek de nieuwste Chromebook van Asus.

Dit is een ingekorte review. Het volledige artikel is te lezen op de website van Tweakers.

Hoe ziet de ultieme Chromebook eruit? Googles eigen idee daarvan bestond uit de Chromebook Pixel en diens opvolger, maar het bedrijf verkoopt die al geruime tijd niet meer en dus kwam er ruim baan voor dure Chromebooks van de bekende fabrikanten. Asus deed al een duit in het zakje met de C434, die in de duurste uitvoering achthonderd euro kostte, en tijdens de techbeurs CES kondigde Asus de opvolger daarvan aan: de C436. Die opvolger wordt van nieuwe Intel-cpu’s voorzien en zal in de goedkoopste uitvoering negenhonderd euro kosten. De uitvoering die wij hebben getest, kost zelfs duizend euro en met zo’n prijs vraag je je natuurlijk af of de Chromebook zijn geld waard is.

Om met de buitenkant van de C436 te beginnen; die wekt inderdaad de indruk van een laptop van duizend euro. De behuizing is volledig van metaal gemaakt en voelt lekker stevig aan. De scharnieren geven niet te veel weerstand, waardoor het omklappen van het scherm gemakkelijk gaat, maar er is toch genoeg weerstand om het scherm netjes op een gekozen positie te houden. Een handigheidje in het ontwerp is de schuine kant aan de bovenste schermrand. Als de laptop dichtgeklapt is, kun je daardoor gemakkelijk het scherm openklappen.

Onder de motorkap

Asus voorziet de nieuwe Chromebook Flip van een iets kleinere accu dan zijn voorganger. Daarnaast zit er in de nieuwe Flip een krachtigere processor, die dus iets meer verbruikt. Tijdens onze accutests ligt het verbruik wel veel lager, want browsen en videokijken zijn geen intensieve taken, maar op voorhand lijkt de combinatie van een minder zuinige cpu en kleinere accu geen goede accuduur te voorspellen. Ook bij het browsen en videokijken scoort de laptop matig. Het apparaat houdt het dan tussen de 9 en 10 uur vol. Een tegenvaller.

De nieuwe processor laat wel zien goed te kunnen presteren. Toch is het moeilijk om een echte indruk te krijgen van de kracht van de Chromebook, omdat het Chrome OS bijzonder licht is en dus goed draait op oude hardware. Gelukkig blijkt uit onze tests dat de C436 ook met vergelijkbare Windows-laptops prima meekan. Onder Chromebooks steekt het Asus-model er met kop en schouders bovenuit.

Conclusie

Er zijn maar weinig Chromebooks die (bijna) duizend euro kosten, en daar is een goede reden voor. ChromeOS is een licht besturingssysteem dat prima draait op langzame hardware. Daarnaast is de software die binnen ChromeOS draait, beperkt tot Android-apps en hetgeen zich binnen de Chrome-browser kan afspelen. Een dikke processor en veel geheugen heb je dus niet snel nodig en dat is wel het soort hardware dat je in een laptop van duizend euro verwacht.