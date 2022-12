Auto of badkamer voortaan afrekenen met een Tikkie

Een nieuwe auto of complete renovatie van de badkamer afrekenen via een Tikkie? Vanaf vandaag kunnen zakelijke gebruikers betaalverzoeken doen aan klanten via een speciale app: ‘Tikkie Zakelijk’.

Volgens ABN AMRO kunnen ondernemers hun klanten met de nieuwe app sneller laten betalen en hebben ze ook direct inzicht in de status van de betaling. De limiet voor de zakelijke app ligt op 50.000 euro. Dat is aanzienlijk meer dan het maximum van 750 euro per tikkie voor particulieren.

‘Het grote voordeel van Tikkie Zakelijk, in vergelijking met andere betaalmethoden als het versturen van facturen, is dat er zeer snel wordt betaald’, stelt het bankconcern. Bedrijven kunnen hun betaalverzoeken via WhatsApp, sms, e-mail of een QR-code delen met klanten.

Volgens ABN AMRO is de nieuwe betaalmethode geschikt voor uiteenlopende bedrijven, zoals glazenwassers, monteurs, kaasboeren, kinderopvangcentra, administratiekantoren en autobedrijven.

In augustus lanceerde ABN Amro ook al een nieuwe functie van Tikkie: Groupie. Daarmee kunnen groepen hun uitgaven bijhouden en de kosten van bijvoorbeeld een vrijgezellenfeest, groepsvakantie of huisboodschappen eenvoudig verrekenen met, jawel, een tikkie.

16 miljard betalingen

Deze zomer passeerde Tikkie de grens van 8 miljoen actieve gebruikers. Sinds de start in 2016 werd er al 16 miljard euro aan betalingen gedaan via de app. In de meeste gevallen gaat dat snel: ,,88 procent van de tikkies wordt binnen een dag betaald”, vertelt Brinker. Een tikkie is in de afgelopen jaren dusdanig gemeengoed geworden dat het woord staat opgenomen in de Dikke van Dale.

