Bas (49) schrikt wakker achter het stuur en weet dat het anders moet: nu is ‘zijn’ AFAS een miljoenenbedrijf

Ongekend in ga­me-industrie: Nederlands spel Horizon maakt kans op belangrijk­ste prijs

De succesvolle videogame Horizon Forbidden West van de Amsterdamse studio Guerilla Games heeft zeven nominaties gekregen bij The Game Awards, waaronder die voor beste game van het jaar. Daarmee heeft het spel op God of War Ragnarok na de meeste nominaties in de wacht gesleept.

16 november