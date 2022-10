Ben je gehackt? Zo kom je erachter (en dit kun je eraan doen)

Logischerwijs merk je op dat je gehackt bent wanneer er ergens iets veranderd is, zonder dat je dat zelf hebt gedaan. Je wachtwoord werkt bijvoorbeeld ineens niet meer (omdat je wachtwoord is veranderd) of je ziet ineens een vreemde aankoop in je PayPal-account staan. Er zijn nog veel meer hints die aangeven dat je mogelijk gehackt bent. Een aantal daarvan zetten we hieronder op een rij.

Gehackt? Hierdoor weet je het zeker

Meestal krijg je vooraf al de nodige signalen. Je ontvangt bijvoorbeeld sms’jes of e-mails met de melding dat er een vreemde inlogpoging is geconstateerd. Of je krijgt juist berichten met daarin een code om in te loggen met tweestapsverificatie. Als je zelf niet achter deze inlogpogingen zat, is de kans groot dat iemand anders probeert in te loggen op je account - misschien wel met succes.



Als je socialemedia-account gehackt is, krijg je mogelijk meldingen dat vreemden een uitnodiging van je geaccepteerd hebben. Als je ineens connecties hebt die je niet kent en van wie je zeker weet dat je ze niet zelf hebt toegevoegd of geaccepteerd, ben je mogelijk gehackt. Het is in zo’n geval slim om in je accountinstellingen na te gaan of je e-mailadres veranderd is en je wachtwoord zo snel mogelijk aan te passen.

Ontvangen bekenden van je plotseling berichten die afkomstig zijn van jouw account? Dit kan erop wijzen dat je gehackt bent. Vaak bevatten deze berichten onbetrouwbare linkjes, waarmee er mogelijk virussen op het apparaat van je vrienden kunnen komen als zij deze linkjes openen.

Als het niet duidelijk is of je gehackt bent

Het is mogelijk dat je nog geen aanwijzingen hebt gezien dat je account gehackt is, maar dat je wachtwoorden toch in handen van kwaadwillenden zijn gevallen. Je kunt hier op verschillende manieren achter komen.



De website Have I Been Pwned geeft je een overzicht van incidenten waarbij jouw data zijn uitgelekt. Daarbij wordt vermeld bij welke website of dienst je gegevens zijn uitgelekt en welke data er op straat liggen, bijvoorbeeld alleen je naam en e-mailadres, of misschien ook je gebruikersnaam en wachtwoord.

Bij een datalek van een bepaald bedrijf krijg je in de meeste gevallen een bericht van dat bedrijf wanneer jouw gegevens daar in het systeem staan. Dit hoeft niet te betekenen dat je wachtwoorden ook gestolen zijn, maar je doet er alsnog goed aan om je inloggegevens aan te passen.

Wat moet je doen als je gehackt bent?

Bij veel bekende websites, zoals Facebook , Netflix en Google is het mogelijk om online door te geven dat je account gehackt is. Door bepaalde persoonlijke gegevens door te geven is het dan vaak mogelijk om weer toegang te krijgen tot je account. Als er geen speciale webpagina beschikbaar is, kun je ook op andere wijze contact opnemen met het bedrijf in kwestie.



Heb je wel nog toegang tot je account, maar vertrouw je het niet helemaal? Of is een bedrijf dat jouw gegevens in handen heeft getroffen door een datalek? Verander dan meteen je wachtwoord. Gebruik je hetzelfde wachtwoord ook op andere plekken? Pas die wachtwoorden dan ook direct aan, en gebruik als je toch bezig bent direct unieke wachtwoorden voor al deze websites en apps.

Als er geld wordt afgeschreven van je bankrekening, terwijl jij daar zelf niets van afweet, dan kun je het beste contact opnemen met je bank om hen te informeren over deze ongeautoriseerde overboekingen. Heb je jouw bankpas of creditcard gekoppeld aan een bepaalde website, zoals Facebook of PayPal, dan is het belangrijk om deze zo snel mogelijk te ontkoppelen. Zo voorkom je tenminste dat er nog meer geld van je rekening kan worden afgehaald. Neem eventueel ook contact op met de politie.

Neem daarnaast altijd contact op met vrienden als een van je accounts op sociale media gehackt is. Zij weten dan dat ze eventuele berichten vanaf dat account momenteel niet moeten vertrouwen en kunnen andere bekenden hier ook voor waarschuwen.

Dit kun je doen om een hack te voorkomen

Met een wachtwoordmanager zoals 1Password of NordPass kun je inzicht krijgen of je wat kunt verbeteren aan je wachtwoordgebruik. Zo geeft de tool je een overzicht van websites waarbij je data zijn uitgelekt, welke wachtwoorden zwak zijn en op welke websites je een wachtwoord hergebruikt.



Sommige van deze wachtwoordmanagers kunnen aangeven bij welke websites het mogelijk is om tweestapsverificatie in te stellen als je dat nog niet hebt gedaan. Bovendien maakt een wachtwoordmanager het een stuk makkelijker om al je wachtwoorden veilig op te slaan en om langere, ingewikkelde wachtwoorden te gebruiken. Een stuk veiliger dan ‘Wachtwoord123’.

Gebruik waar mogelijk tweestapsverificatie (ook wel 2FA of twofactorauthentication genoemd). Zorg er daarnaast voor dat je altijd de laatste beveiligingssoftware installeert op apparaten en probeer verbindingen met onbeveiligde publieke wifinetwerken te vermijden.

Deel daarnaast je wachtwoord niet zomaar met Jan en alleman. Is het toch nodig om je wachtwoord te delen? Doe het dan op een zo veilig mogelijke manier, zoals met een beveiligd linkje dat na een tijdje vervalt.

