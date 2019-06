Betaalbare smartphone nodig? Dit zijn prima opties vanaf 150 euro

Update Apple Pay nu gratis beschik­baar voor ING-klan­ten met iPhone

10:33 ING-klanten kunnen vanaf vandaag betalen met hun iPhone via Apple Pay. De bank had de betaaldienst al enige tijd geleden aangekondigd, maar nu kunnen klanten er dus echt gebruik van maken. Toevoegen van de ING-betaalpas gebeurt via de Wallet-app van Apple of via de ING-app en is helemaal gratis.