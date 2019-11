‘Betaalkaart van Apple is seksistisch: mannen krijgen meer limiet dan vrouwen’

In New York is een onderzoek geopend naar de betaalkaart van technologiegigant Apple en de bank Goldman Sachs na beschuldigingen van discriminatie. Dat bevestigt de regulator van de financiële diensten van de Amerikaanse staat.

Het was de Amerikaanse ondernemer David Heinemeier die aan de bel trok. Hij noemde de Apple Card een ‘seksistisch programma’ op Twitter. ,,Mijn vrouw en ik dienen samen onze belastingen in en we zijn al lang getrouwd. En toch denkt het 'black box'-algoritme van Apple dat ik recht heb op een kredietlimiet dat twintig keer hoger is", schrijft hij. Een algoritme wordt een 'black box' genoemd als er niet verklaard kan worden waarom artificiële intelligentie bepaalde beslissingen neemt.

In een reeks tweets legt Heinemeier uit dat hij een aantal vruchteloze contacten had met de klantendienst van Apple. Die kon hem niet uitleggen waarom zijn vrouw recht had op minder krediet dan hij. ,,Het verbaast me dat ze een kaart gekregen heeft zonder het schriftelijk akkoord van haar echtgenoot. Kan je tegenwoordig nog wel vrouwen vertrouwen met een kredietkaart?”, merkt hij ironisch op.

De regulator van financiële diensten van New York opent nu een onderzoek om te bepalen of ‘alle consumenten op dezelfde manier behandeld worden, ongeacht hun geslacht’, verklaart een woordvoerder van de dienst. Er zal ook onderzocht worden of de wet van New York niet geschonden werd.