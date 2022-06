Bij deze luchtvaartmaatschappijen kun je internet in het vliegtuig gebruiken

Vroeger was een vliegreis hét moment voor een gedwongen digitale detox. Tegenwoordig kun je echter in steeds meer vliegtuigen gewoon gebruikmaken van het internet. Hoe werkt dat, en waar kan het?

Het leek lang een onmogelijke droom: internetten in het vliegtuig. Maar 22 jaar geleden begon een ommezwaai, toen Boeing een eerste poging deed om wifi aan te bieden tijdens vliegreizen. De functie nam een vlucht na de introductie van moderne smartphones in 2007, en vandaag bieden de meeste grote luchtvaartmaatschappijen wel wifi aan. Meestal vind je ze op intercontinentale vluchten over lange afstanden, maar ook in Europa rukt de vliegtuig-wifi op.

Vliegtuig-wifi werkt via de grond én de lucht

Je kan wifi in het vliegtuig op twee manieren leveren: via de grond, en via satelliet. Vooral laagvliegende vliegtuigen hebben iets aan de eerste vorm. Een antenne aan de onderkant van het vliegtuig zoekt contact met nabije telefoonmasten. Dat signaal deelt de antenne vervolgens aan boord, als een soort telefoon-hotspot.

Wifi via het telefoonnetwerk is meestal niet zo snel. Je bent totaal afhankelijk van telefoonmasten, dus boven de zee of in gebieden met weinig smartphonedekking heb je nauwelijks of geen internet.

Je ziet deze technologie wel vaker in de Verenigde Staten, waar veel nationale vluchten gewoon over land gaan. Zelfs dan kan een internetconnectie nog steeds gebrekkig kan zijn - de VS zijn groot en er zijn nog best wel wat plekken met nauwelijks telefoonmasten.

Internet via de satelliet

Om deze problemen op te lossen, werken veel vliegtuigen inmiddels met een systeem dat ofwel helemaal via de satelliet gaat, of in een hybride vorm. Vliegtuigen met satellietinternet hebben een antenne aan de bovenkant, die signalen kan opvangen van satellieten net buiten de atmosfeer.

Deze satellieten werken via de zogenoemde Ku- en Ka-banden. De Ka-band werkt op een hogere frequentie en biedt daarom een snellere connectie, maar heeft iets minder bereik. De Ku-band heeft iets minder last van het weer en een signaal op deze band kan over langere afstand in contact blijven met het vliegtuig.

Vlieg je lang en ver? Dan gebruikt jouw vliegtuig waarschijnlijk satellietinternet.

Waar kun je internet in het vliegtuig krijgen?

Meestal laten luchtvaartmaatschappijen met een wifi-symbooltje op je ticket of reserveringspagina zien dat er mogelijk internet is aan boord. Omdat het best duur is om de technologie aan vliegtuigen toe te voegen en aan te bieden, moet je meestal betalen voor het gebruik.

Gratis wifi vind je slechts bij enkele buitenlandse luchtvaartbedrijven, waaronder JetBlue Airways, Emirates, Qatar Airways, Aer Lingus en Air New Zealand. Norwegian Air vliegt alleen binnen Europa en biedt daar - beperkt - gratis wifi aan.

Europese luchtvaartmaatschappijen vonden het overigens lange tijd maar vreemd om wifi aan te bieden op vluchten binnen het eigen continent, terwijl dat in de Verenigde Staten al lang normaal is. Sinds 2016 wordt het steeds gemakkelijker om ook bijvoorbeeld op je vlucht van Amsterdam naar de Middellandse Zee het internet te gebruiken.

Deze maatschappijen bieden wifi aan in Europa

Vlieg je met KLM of partner AirFrance, dan heb je kans dat je ook wifi aan boord kan gebruiken - maar wel betaald, tenzij je het alleen bij berichtenapps houdt. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij biedt al jaren wifi aan op langere vluchten. Sinds vorig jaar kan je ook soms binnen Europa gebruikmaken van internet aan boord.

Binnen Europa betaal je bij KLM 8 euro per vlucht om berichten te kunnen versturen en op internet te kunnen surfen. Buiten Europa is het 8 euro voor een uur, of 18 euro voor de hele vlucht. Wil je bijvoorbeeld Netflix of Spotify kunnen streamen? Dat kost je 12 euro per vlucht binnen Europa, of 30 euro naar verre bestemmingen.

Ook Lufthansa biedt binnen Europa wifi aan op sommige vluchten, in ieder geval op zijn A320-vliegtuigen. Verlaat je Europa? Dan krijg je zeker wifi op een Lufthansa-vlucht.

Verder kun je onder andere bij British Airways, Finnair en Icelandair terecht voor wifi op reizen in Europa. En vlieg je naar of via Turkije: Turkish Airlines biedt op meer dan 131 routes wifi aan.

Toch zijn er nog veel bedrijven die nog geen wifi aan boord hebben, zeker binnen Europa. Goedkope prijsvechters als RyanAir lijken er niet zoveel zin in te hebben. Dat blijft vermoedelijk nog wel even zo: het kost nu eenmaal wat geld om het te installeren, en de vliegtuigen worden er zwaarder van - niet goed voor de prijs van je vliegticket.

