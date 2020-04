Bill Gates bouwt zeven fabrieken voor coronavaccins: ‘Voor de zekerheid’

Gates was virtueel te gast in The Daily Show met presentator Trevor Noah. Met de stichting van de miljardair, de Bill & Melinda Gates Foundation, laat Gates zeven fabrieken bouwen voor de meest veelbelovende vaccins in de strijd tegen het coronavirus. In de show gaf hij ook meteen aan dat er daarvan hooguit twee gebruikt zullen gaan worden. Gates meldde dat hiermee inderdaad miljarden verloren zullen gaan.



Toch is dit een slim plan, volgens de filantroop. Nu een paar miljard ‘verliezen’ bij het bouwen van fabrieken die nooit gebruikt gaan worden, is altijd nog beter dan biljoenen verliezen met een vastlopende economie, zo legde Gates uit.