Bitcoin stijgt op twaalfde verjaardag door grens van 34.000 dollar

Wat is bitcoin?

Bitcoin werd op 3 januari 2009 gelanceerd door de nog altijd anonieme ontwikkelaar Satoshi Nakamoto. Deze creëerde een decentraal en open-source betalingssysteem. Gebruikers kunnen transacties aangaan met elkaar, zonder dat daar een derde partij tussen kan komen, zoals een bank. Deze transacties worden beveiligd met cryptografie en opgeslagen in een blockchain, een speciaal soort database. De transacties worden verwerkt en beveiligd door miners. Deze gebruikers zetten hun computerkracht in voor het netwerk. In ruil daarvoor krijgen zij transactiekosten en nieuwe hoeveelheden bitcoin. In totaal zullen er 21 miljoen bitcoins gecreëerd worden, een gegeven dat de digitale munt tot een schaars goed maakt. De prijs van de digitale munt is behoorlijk speculatief en gaat daarom snel op én neer.