Bitcoin zakt naar laagste niveau in ruim een maand

De bitcoinwaarde is in 24 uur met bijna 9 procent gezakt. Volgens CoinMarketCap stond de bitcoinkoers op maandag begin van de avond (Nederlandse tijd) op ruim 37.000 euro. Die website houdt verschillende platforms in de gaten waarop cryptomunten worden verhandeld. Een bitcoin was twee weken geleden op 7 september nog dik 44.000 euro waard.