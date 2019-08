Boeken verslinden op vakantie? Hier moet je op letten bij de aanschaf van een e-reader

De zomer is voor veel mensen het uitgelezen moment om een e-reader in huis te halen: die stapel vakantieboeken die je maar niet in je reiskoffer geprangd krijgt, neemt na de aankoop van zo’n toestel namelijk maar de omvang van ongeveer één enkel boek in. De volgende elementen verdienen je aandacht bij de aankoop.

Scherm

Er zijn mensen die al eens een boek lezen op een tablet, maar na verloop van tijd doet het lcd-scherm gewoon pijn aan de ogen. Het scherm van de meeste e-readers is er speciaal op gebouwd om je ogen zo weinig mogelijk te belasten. De dominerende technologie bij e-readers is het zogeheten ‘E-Ink’: de letters worden op het scherm gevormd, alsof ze er in inkt op zijn gedrukt.

Net zoals bij elk ander toestel met een scherm: hogere resolutie (bij dit soort producten uitgedrukt in dpi of ‘dots per inches’) betekent altijd een betere leesbaarheid. Een belangrijk voordeel van E-Ink is ook dat het scherm nog leesbaar is in direct (zon)licht. Kleurenschermen zijn handig voor het lezen van pdf’s of strips, die ook in toenemende mate digitaal worden verkocht, maar die dingen lees je toch beter op een tablet om de beelden tot hun recht te doen komen.

Omvang en gewicht

De handzaamheid van een e-reader is natuurlijk een belangrijk argument bij de aankoop. De betere hebben vandaag een gewicht dat onder de 200 gram komt. Qua omvang is er een brede waaier aan mogelijkheden, maar de meeste leesplankjes hebben zo ongeveer de grootte van een papieren boek in A5-formaat. Er bestaan tussenvormen tussen de e-reader en de tablet, zoals de Amazon Kindle Fire, maar die zijn minder populair: heel wat gebruikers hebben én een tablet én een e-reader, omdat het toch twee heel verschillende beesten zijn.

Besturing

De eerste E-Ink-e-readers waren niet aanraakgevoelig, maar ondertussen beschikken de meeste van die toestellen over touchscreen-capaciteiten. De goedkopere apparaten hebben géén aanraakscherm, en kunnen worden bediend met fysieke knoppen onderaan het scherm. Per definitie is de besturing van een e-reader van secundair belang: het zijn toestellen die weinig interactie van je vereisen.

Hardwarekracht

Bij een e-reader spelen natuurlijk niet dezelfde wetten qua interne hardware als bij een ander toestel met een scherm. Ze hebben, bijvoorbeeld, natuurlijk wel een processor, maar de kracht daarvan is irrelevant. Wat wel misschien een beetje kan meespelen is de batterijcapaciteit, maar bij de recentste toestellen met een winkelprijs rond 100 euro, zoals de recentste Amazon Kindle en de Tolino Shine, zijn de verschillen zo klein dat de accuduur geen verkoopargument meer is. Sowieso gaan eBooks enorm lang mee op één enkele lading. Hetzelfde geldt voor de opslagruimte: de meest courante formaten wat dat betreft zijn 4 en 8 gigabyte, wat goed is voor ongeveer 400 tot 800 boeken: meer dan je deze zomer zult lezen, in ieder geval. Het verschil tussen de twee is dus in zekere zin verwaarloosbaar.

Formaten en platformen