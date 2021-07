Boete van 750.000 euro voor TikTok om schenden privacy Nederlandse kinderen

Tik­Tok-film­pje nadoen gaat fout: leerling met te veel alcohol op in ziekenhuis

6 juli Een leerling van het Gomarus College in Assen is in het ziekenhuis beland nadat ze tijdens een schoolactiviteit alcohol had gedronken. Samen met anderen deed ze een filmpje op TikTok na waarbij alcohol in een pakje met sap wordt verstopt.