‘Bol.com gaat kleren verkopen om Amazon in Nederland voor te zijn’

Actiegroep XS4All Moet Blijven lanceert vandaag eigen internet­pro­vi­der

10:02 Maandagochtend om elf over elf lanceert de actiegroep ‘XS4All moet blijven’ zijn alternatieve internetprovider. Het benodigde budget van 2,5 miljoen euro werd in enkele dagen via crowdfunding binnengehaald. Opmerkelijk: de nieuwe provider maakt deels gebruik van het kopernetwerk van KPN.