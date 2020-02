Boodschappen doen zonder langs de kassa te gaan? Amazon opent megasupermarkt

De kassaloze supermarkt van Amazon is bijna een feit. De Amerikaanse gigant had al kleine experimentele winkeltjes, maar dinsdag opent Amazon in thuisstad Seattle een grote winkel van bijna 1000 vierkante meter.

Die supermarkt, Amazon Go Grocery, is vijf keer zo groot als de bestaande proefwinkels van Amazon, maar volgens het bedrijf kan het uiteindelijk allemaal nog veel groter. ,,Er is geen bovengrens”, aldus Dilip Kumar, die voor de techreus verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van supermarkten. Amazon werkt al jaren aan de ontwikkeling van de technologie. Tot nu waren er vooral problemen met grotere klantaantallen. Daarom waren eerdere winkels nog vrij klein en hadden ze een beperkt assortiment. Nu heeft Amazon voldoende vertrouwen in het systeem om het op grotere schaal uit te rollen.

Klanten moeten de Amazon Go-app installeren en bij de poortjes bij de ingang van de winkel een QR-code scannen. Daarna registreren sensoren wat ze uit een schap pakken en in hun mandje stoppen. In de schappen zitten ook weegschalen die continu controleren of iemand niet stiekem bijvoorbeeld een extra fles sinaasappelsap meepikt. Appels en peren worden per stuk betaald, niet naar gewicht. De camera’s registreren ook wanneer iemand iets terugzet. De boodschappen worden automatisch bijgehouden. Bij het verlaten van de supermarkt scannen klanten tenslotte bij de poortjes weer hun code en wordt het eindbedrag automatisch afgeschreven.

Albert Heijn en Microsoft

Amazon denkt erover om de technologie ook aan anderen te leveren. Zo zouden winkels op vliegvelden en in sportcomplexen kassaloos kunnen worden met behulp van dit systeem. Winkels zouden er ook voor kunnen kiezen om de technologie te gebruiken om voorraden te beheren, zonder dat ze hun kassa’s in de winkel afschaffen.

Amazon heeft inmiddels 25 Go-winkels in Seattle, New York, Chicago en San Francisco. De kleinste is ongeveer 40 vierkante meter groot, de grootste ruim 200 vierkante meter.