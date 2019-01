Bose brengt noise-cancelling naar auto’s

Techniek die wordt gebruikt bij mobiele apparaten of accessoires, vindt vaak zijn weg ook naar de auto-industrie, zeker nu auto’s op het gebied van infotainment steeds uitgebreider worden. Bose wil nu bijvoorbeeld noise-cancelling gaan toepassen in auto’s.

Word je onderweg getergd door rumoer, dan ben je mogelijk geholpen met een koptelefoon voorzien van actieve ruisonderdrukking. Doordat ruis en omgevingsgeluid worden weggefilterd, hoor je vrijwel niks meer. Ideaal voor concentratie of rust. En nu dus ook onderweg.

Een koptelefoon met de technologie neemt het omgevingsgeluid op, keert de fase van het signaal om en speelt het vervolgens af over de speakers. Met andere woorden: de pieken in het omgevingsgeluid worden omgezet in dalen in het afgespeelde geluidssignaal. De twee golven schakelen elkaar als het ware uit, en het nettoresultaat is dat er minder geluid overblijft. Zo werkt het in principe ook in de auto.

Bose levert audiosystemen aan diverse autofabrikanten, van Renault tot Porsche. Het nieuwe QuietComfort Road Nosie Control, kortaf RNC, is nu beschikbaar en moet diverse vervelende geluiden uit het interieur kunnen ‘wegvangen’. Met name onprettige geluiden vanaf het wegdek moeten zo geminimaliseerd worden. Dit doet Bose door diverse microfoons en accelerometers in de cabine te plaatsen. Hierdoor kan een algoritme vibraties meten die de geluiden veroorzaken.

De technologie wordt gecombineerd met andere technieken van Bose die onder andere het motorgeluid bij voertuigen met verbrandingsmotor reduceren. Het systeem komt ook beschikbaar zonder audiosysteem van Bose.

Techbeurs

Deze week vindt in Las Vegas de Consumer Electronics Show plaats, de grootste techbeurs ter wereld. Traditiegetrouw tonen ’s werelds grote elektronicaproducenten hier van 8 tot en met 11 januari de belangrijkste en allernieuwste snufjes. Denk aan gigatelevisies met megaresoluties en, sinds een jaar of twee, auto’s. Daarnaast waren er vorig jaar veel gadgets van kleinere bedrijven en start-ups: robots, de smarthomeartikelen et cetera. Vaak komt er niets daadwerkelijk op de markt (ook wel vaporware genoemd), maar de eerste schermutselingen met deze tech geven wel aan wat in trek is bij fabrikanten én consumenten.