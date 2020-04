Brandstichting in twee zendmasten in Amsterdam

LEC Wie wint dit weekend de Europese League of Le­gends-competitie?

17 april MAD Lions, G2 Esports en Fnatic zijn de enige drie teams die nog in de race zijn voor de titel in de Europese League of Legends-competitie, de LEC. Fnatic is al zeker van een plek in de finale op zondag, maar MAD Lions en G2 Esports vechten zaterdag eerst uit wie hun tegenstander wordt.