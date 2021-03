Breng foto's van je (over)grootouders tot leven met deze nieuwe techniek

Stamboomon­der­zoek razend populair in coronatijd: ‘Juist nu vraagt men zich af: waar kom ik vandaan?’

27 oktober Nederlanders die hun oom of tante in Australië na járen terugvinden, of erachter komen dat hun voorouders de Spaanse griep hebben meegemaakt. Voor de Utrechtse Willeke Binnendijk (42) zijn dit soort verhalen dagelijkse kost: in haar eentje runt ze de Nederlandse tak van het wereldwijde platform MyHeritage. Wat blijkt: het aantal Nederlanders dat op zoek gaat naar hun roots, is in de coronaperiode gigantisch gestegen.