Britse partij Labour: gratis internet voor iedereen

Dat zou 20 miljard pond moeten kosten, omgerekend ruim 23 miljard euro. Binnen tien jaar zou de belofte werkelijkheid moeten worden. ,,Wat ooit luxe was, is nu een essentiële voorziening. Het is tijd om de snelste breedbandverbinding voor iedereen gratis beschikbaar te stellen, in elk huis in elke uithoek van ons land", zei partijleider Jeremy Corbyn.