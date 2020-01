Britse premier Johnson zegt ‘ja’ tegen Huawei bij uitrol 5G-netwerk

Zo mag Huawei geen componenten leveren voor gebruik in de buurt van ‘gevoelige locaties’ zoals militaire bases of kerncentrales, heeft de Britse National Security Council besloten. Huawei is omstreden omdat het volgens critici te nauwe banden heeft met de Chinese regering en de apparatuur gebruikt zou worden om te spioneren.



Onder meer de Verenigde Staten hebben Huawei in de ban gedaan. Ondanks de beperking van Huaweis bemoeienis zal het besluit gevolgen hebben voor de diplomatieke betrekkingen met de VS, zeggen een aantal kritische ministers. Vorige week nog spraken Johnson en president Trump over de kwestie.