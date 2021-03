Broers Aaron en Quinn (17) zijn sterren op TikTok en zo flikken ze dat: ‘Wij zijn dé tweeling’

Ruim 20.000 Nederlan­ders vulden Technolo­gie Kieswijzer in: ‘Verrassen­de uitkomsten’

24 maart De toeslagenaffaire, klimaatverandering of de toekomst van de democratie. Niet direct onderwerpen waarbij je gelijk aan technologie denkt. Toch hebben ze er alles mee te maken, want technologie en digitalisering is anno 2021 overal in onze samenleving. Rudy van Belkom ontwikkelde er een speciale stemhulp voor: de Technologie Kieswijzer. Inmiddels hebben ruim 20.000 mensen de kieshulp ingevuld en daar komen soms verrassende resultaten uit.