ByteDance: China en VS moeten deal TikTok nog goedkeuren

De Amerikaanse regering beval ByteDance de Amerikaanse tak van TikTok te verkopen aan een partij uit de VS, omdat anders de vrees bestaat dat gegevens van gebruikers via het moederbedrijf bij de Chinese overheid terechtkomen. Als dit niet voor 20 september gebeurt, wordt de onder jongeren populaire app verboden in de VS.

In de plannen van ByteDance wordt Oracle een ‘vertrouwde’ technologiepartner. Het Amerikaanse softwareconcern neemt TikTok daarbij naar verluidt niet over. ByteDance zou alle activiteiten van TikTok, dus niet alleen de Amerikaanse, onderbrengen in een bedrijf dat in de VS gevestigd is. Ook zouden de gebruikersgegevens in de VS worden opgeslagen.