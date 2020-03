Call of Duty: Modern Warfare lanceert eigen battle-royalemodus

Gameproducent Activision komt met Warzone , een losstaande battle-royalegame die naast deze modus voor 150 spelers ook een spelvariant bevat waarin spelers de ronde kunnen winnen door het meeste geld te verzamelen of stelen. Call of Duty: Warzone is sinds gisteravond te spelen.

Activision meldt op zijn eigen blog dat het spel voor iedereen gratis te spelen is en gamers dus geen exemplaar van Call of Duty: Modern Warfare hoeven te hebben. Bij de release is er alleen ruimte voor squads. Dat zijn in dit geval geen groepen van vier spelers, maar drie. Dat betekent dat er in de battle-royalemodus, waarin tot 150 spelers het moeten uitvechten, plaats is voor 50 teams.



Of Activision later nog de mogelijkheid zal toevoegen om het strijdtoneel in duo’s of met zijn vieren te betreden, is nog onduidelijk. Ook blijft de vraag of op een later tijdstip een solomodus volgt. Maandag bleek op basis van een waarschijnlijk te vroeg uitgekomen speelsessie dat er wel ondersteuning lijkt te komen voor bijvoorbeeld een solomodus of teams van twee spelers, maar die opties zijn in ieder geval nog niet bij de release beschikbaar.

Battle royale? In de battle-royalemodus springen de spelers traditioneel uit een vliegtuig om via parachute op het speelveld te belanden. Hier is een gaswolk aanwezig die het speelveld kleiner maakt. Een manier om sneller aan het gas te ontkomen is door een voertuig te pakken. Er zijn vijf verschillende voertuigen aanwezig: suv’s, helikopters, 4x4-terreinwagens, trucks of quads. Elke voertuig kan slechts een bepaalde hoeveelheid schade weerstaan voordat er een dodelijke ontploffing volgt.

De Goelag

In tegenstelling tot bij veel andere battle-royalegames hebben spelers in Warzone de mogelijkheid om te ‘respawnen’, ofwel opnieuw tot leven komen. In bepaalde Buy Stations op het speelveld kunnen spelers kits kopen om teamleden of zichzelf weer tot leven te wekken; dit gaat door in-gamegeld te spenderen. Hier zijn ook killstreaks te koop. Dit is met name in de battle-royalemodus een factor, aangezien het verzamelen van geld hier niet het hoofddoel is.

Aan de battle-royalemodus is ook het spelonderdeel The Gulag toegevoegd. Zodra een speler voor het eerst geveld wordt door een tegenstander, belandt hij als een gevangene in een soort goelag. Daar moet je als speler wachten tot je aan de beurt bent voor een één-tegen-één-gevecht tegen een andere gevelde speler. De winnaar krijgt de kans om weer terug te keren en deel te nemen aan de strijd. De verliezer van zo’n duel moet hopen dat zijn squadgenoten voldoende Contracts voltooien om geld te verzamelen voor het tot leven wekken van hun gevallen teamgenoot.

Volledig scherm De nieuwe battle royale-modus in Call of Duty: Modern Warfare © Activision

Crossplay

Eerder werd al duidelijk dat Call of Duty: Warzone crossplay tussen pc en consoles heeft. Daarnaast is er sprake van een gesynchroniseerde progressie tussen Warzone en Call of Duty: Modern Warfare. Dat betekent dat alle Battle Pass-items, Operators, wapens en customisation items uit Modern Warfare kunnen worden overgeheveld naar Warzone. Tegelijkertijd tellen de verdiensten uit Warzone mee voor de progressie in Modern Warfare. Er is geen limiet aan het te behalen level in Warzone.

Daarnaast is er een modus genaamd Plunder, waarin het draait om het verzamelen van zoveel mogelijk geld. Dat laatste kan door buit te bemachtigen die in de stad verspreid ligt, maar er kan ook geld bemachtigd worden door het voltooien van opdrachten tijdens de ronde of het uitschakelen van tegenstanders en het stelen van hun geld. Het volbrengen van deze opdrachten, genaamd Contracts, levert geld en items op, maar als beloning kunnen spelers bijvoorbeeld ook zien waar de volgende verkleining van het speelveld plaatsvindt. Er zijn opdrachten waarbij spelers meerdere luchtkratten moeten vinden en openen, maar het kan ook draaien om het veiligstellen van een bepaalde locatie, zoals het geval is in de Domination-modus van veel shooters.