Chatten met een nepliefde: nog steeds veel oplichting op datingsites door nepprofielen

LEC Blijft G2 Esports ongeslagen in Europese League of Le­gends-competitie?

14:11 In de vierde speelronde van de Europese League of Legends-competitie LEC is de grootste vraag of G2 Esports dit seizoen nog verslagen kan worden. De koploper won zes keer op rij en zoekt dit weekend opnieuw twee overwinningen.