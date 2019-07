Chinese grensagenten installeren stiekem snuffelsoftware op telefoons toeristen

De vrijheid van de lokale moslimpopulatie in de provincie wordt steeds verder ingeperkt. Zo zijn op straat en in moskeeën gezichtsherkennende camera's geïnstalleerd en worden inwoners gedwongen om software te installeren die hun telefoon doorzoekt.



The Guardian heeft ontdekt dat mensen die Xinjiang bezoeken ditzelfde lot ten deel valt als ze vanuit Kyrgyzstan de regio betreden via de afgelegen grensovergang Irkeshtam. Grensagenten nemen hun telefoon in beslag, om daarop stiekem een app te installeren die e-mails, sms’jes en contactgegevens doorspeelt aan de overheid. De surveillance-app wordt in de meeste gevallen verwijderd voordat bezoekers hun telefoon weer terugkrijgen. Wie de informatie precies bekijkt en hoe lang deze wordt bewaard, is niet bekend.



Toeristen krijgen vooraf geen waarschuwing dat dit gaat gebeuren, aldus de krant, die onderzoek deed naar de omstreden surveillance samen met onder meer de Duitse krant Süddeutsche Zeitung en The New York Times. Uit een analyse door deskundigen op het gebied van cybersecurity blijkt dat de app, die is ontworpen door een Chinees bedrijf, de gegevens op de telefoons vergelijkt met een lijst onderwerpen en termen die door de Chinese overheid als problematisch wordt gezien. Hieronder vallen onder meer termen die te maken hebben met Islamitisch extremisme, het gebruik van zware wapens, de Dalai Lama en de Ramadan.



Volgens de Chinese overheid bezoeken jaarlijks zo'n 100 miljoen mensen Xinjiang. Daaronder vallen toeristen uit binnen- en buitenland.