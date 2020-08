Chinese tv-fabrikant brengt eerste ‘doorzichtige’ televisie op consumentenmarkt

Hoe dat werkt? De zogenaamde oled-beeldtechniek is al transparant, maar fabrikanten stopten de andere nodige apparatuur in het paneel achter het beeldscherm, waardoor het scherm zwart wordt. In transparante televisies wordt de apparatuur verwerkt in andere onderdelen, in dit geval in de dikke, ronde voet van de televisie.

Het paneel is vermoedelijk hetzelfde paneel dat LG gebruikt in zijn transparante tv. Dat is een televisie bedoeld voor presentaties of showrooms, die niet aan consumenten wordt verkocht. De glasplaat is 5,7 mm dik en staat op een dikke ronde voet, waar dus de apparatuur in is verwerkt.